موجة غضب في الهند بسبب تصريحات معادية للمسلمين من برلماني ينتمي للحزب الحاكم (فيديو)

أثارت تصريحات معادية للمسلمين، الجمعة، أدلى بها النائب البرلماني راميش بيدهوري عن حزب بهاراتيا جاناتا “BJP” الحاكم في الهند غضبًا شديدًا بالبلاد، فيما وصفها وزير الدفاع راجناث سينغ بـ”غير المقبولة”.

وانتشر مقطع مصور من البرلمان المعروف محليًا باسم “Lok Sabha” للنائب بيدهوري الذي يمثل مدينة دلهي، وهو يتوجه بتصريحات مسيئة ولغة بذيئة ضد دانيش علي عضو حزب بهوجان ساماج “BSP” (حزب للأقليات).

وفي وقت لاحق، أعرب وزير الدفاع عن أسفه لهذه التصريحات، لافتًا إلى أنه لم يسمعها شخصيًا بعد.

وقال سينغ إنه حث رئيس المجلس على “حذفها من محضر الجلسة إذا كانت أضرّت بأعضاء المعارضة”.

وفي “الفيديو” نفسه، ظهر هارش فاردهان، أحد كبار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، الوزير السابق في الحكومة، وهو يضحك بينما كان بيدهوري يدلي بالتصريحات المسيئة.

فيما قال عضو المجلس جيرام راميش للصحفيين، إن التصريحات لا تمثل إهانة للبرلمان فحسب، بل لكل هندي، وتساءل عن سبب عدم إيقاف النائب الذي أدلى بها.

من جانبه، قال رئيس الجلسة كوديكونيل سوريش، إنه أصدر تعليماته للمسؤولين بحذف هذه التصريحات من محضر الجلسة.

وعبر منصة “إكس”، ترجم زعيم المؤتمر الوطني ورئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله، بعضًا من الألفاظ التي استخدمها بيدهوري.

وقال إن “بهاروا تعني القوّاد، وكاتوا تعني المختون، والملا أتانكوادي تعني الإرهابي، والملا أوجراوادي تعني المتشدد”.

A BJP MP @rameshbidhuri can be heard calling MP Danish Ali a "Bharwa (pimp), "Katwa" (circumcised), "Mullah" "Atankwadi" (Terrorist) & "Ugrawadi" (militant) ON RECORD in Lok Sabha while RaviShankar Prasad & Harsh Vardhan sitting next to him are laughing.pic.twitter.com/yMfWgtcUhU

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) September 22, 2023