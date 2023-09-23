نداء إلى العالم الإسلامي “نحن أمة واحدة”.. صحفيون أتراك يطلقون حملة ضد العنصرية (فيديو)

تزامنًا مع تكرار حوادث العنصرية ضد الأجانب عبّر مواطنون أتراك أيضًا عن رفضهم لسياسة العداء ضد العرب، معلنين عن تضامنهم التام معهم

أطلق صحفيون أتراك حملة ضد أحداث العنصرية المتزايدة التي تشهدها بلادهم ضد اللاجئين والسائحين العرب. وعَنوَن المتحدثون باللغتين العربية والتركية في مقاطع فيديو، الحملة بـ”نحن أمة واحدة”، قائلين إنها نداء إلى العالم الإسلامي.

ووجهت الصحفية إسراء ألونو “تحية من الأمة التركية إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم”. وقال الصحفي توران كيشلاكشي، إن “المؤمنين جسد واحد، إلا أن هناك من يرغب في تقسيم هذا الجسد”.

واعتبرت الصحفية أوزليم دوغان أن “هناك أناس طيبون وآخرون أشرار في كل المجتمعات”. وأشار الصحفي كمال أوزر، أن “بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم أتراك، زرعوا بذور العنصرية في تركيا، في الآونة الأخيرة”.

وقال حكمت جينش “نحن ندرك هذا الخطر، وباعتبارنا صحفيون أتراك شعرنا بضرورة إطلاق هذا النداء”. وقال طه حسين كاراغوز “يحاولون التفرقة بين المسلمين كما فعلوا قبل 100 عام”.

وأكد الصحفي يعقوب كوسة أن الأتراك “عُرفوا على مرّ التاريخ بكرم الضيافة واحتضان المسلمين”. ورأى إسماعيل حليس أن “من يتسم بالعنصرية لا علاقة له بالأتراك وقيمهم”، فيما قال الصحفي حاجي ياكشكلي إن “هذه الهجمات العنصرية تشنها أقلية لا تمثل الأمة التركية”.

وشدد تاج الدين كوتاي على أنه “لا يمكن لأحد الاتسام بالعنصرية وهي محرمة في الإسلام”. وقال الصحفي يوسف البردة “نحن كشعب واحد معا، نحن ترك وكردي وعربي وغيرهم، نحن جميعا جزء من أمة واحدة”.

وأفاد السياسي والكاتب ياسين أقطاى “لون بشرتنا قد يكون مختلفا ولكن قلوبنا بلا ألوان، العنصرية مرض يعيق تقدم البشرية”. وقال الصحفي باقي يايا “نحن المسلمون إخوة منذ الأزل وهكذا سنظل”.

“دولة قانون”

والخمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “تركيا دولة قانون”، وأكد أن مرتكبي الاعتداءات ضد الأجانب سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء.





وقال داود غول والي إسطنبول، الثلاثاء، في حديث خاص للجزيرة مباشر، إن الشعب التركي ليس عنصريًّا، موضحًا أن تفسير الكثير من الأحداث التي تقع على أنها “عنصرية” لا يكون مصيبًا دائمًا.

وأضاف غول “لا أعتقد أن ما يحدث حملة تقسيمية في الجمهورية التركية، حتى ما قبل الدولة التركية أيام الدولة العثمانية لم يحدث أبدًا ذلك، لا توجد العنصرية في جيناتنا”.

وشدد المسؤول التركي على أن السلطات التركية تحمي حقوق كل من يتعرض للظلم على أراضيها، سواء كان أجنبيًّا أو تركيًّا. وقال “سندافع عن حقوقهم حتى النهاية وسنعاقب من ظلمهم، نحن مسؤولون عن ذلك”.

وتزامنًا مع تكرار حوادث العنصرية ضد الأجانب عبّر مواطنون أتراك عن رفضهم لسياسة العداء ضد الأجانب، معلنين عن تضامنهم التام معهم.

في هذه الأثناء، نظمت جمعية الفكر الحر المحلية مظاهرات في منطقة الفاتح بإسطنبول، للتعبير عن دعمها للأجانب ورفضها للعنصرية ضدهم.

واتهم مدونون أتراك أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر بالتسبب في زيادة العنصرية في هذا البلد، كما عبّر جزء من نظرائهم العرب عن مواقفهم الرافضة للعنصرية مستنكرين تصاعدها ضدهم في تركيا.