وزير الخارجية الروسي يهاجم الغرب ويحذر من “حرب شاملة” (فيديو)

شنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوما شديدا ضد الولايات المتحدة والدول الغربية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر وزير الخارجية الروسية من أن البشرية تقف عند مفترق طرق، مشددا على ضرورة تجنب الدخول في حرب شاملة.

وقال إن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة واعتادت أن تنظر بتعالٍ لبقية دول العالم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده حصلت في السابق على ضمانات بعدم توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” شرقا لكن قيادات الدول الغربية لم تحترم وعودها.





وذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية تمارس سياسات عدائية للحفاظ على هيمنتها ولمنع تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب، مضيفا أنها تعتبر التحالفات التي لا تكون عضوا فيها موجهة ضدها.





واتهم وزير الخارجية الروسي الدول الغربية بممارسة “تضليل إعلامي” عند الحديث عن روسيا وتحاول تحميلها المسؤولية عن جميع الأزمات.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، ما دفع الدول الغربية إلى الاصطفاف خلف أوكرانيا ودعمها ماديا وعسكريا وفرض عقوبات قاسية على روسيا.