الضفة الغربية.. أهالي مخيم نور الشمس يشيعون جثماني الشهيدين أبو علي وأبو دغش (فيديو)

شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيدين أسيد فرحان أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش، اللذين ارتقيا فجر اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور الشمس بالضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبته.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزلي ذوي الشهيدين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، قبل الصلاة عليهما في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، ومواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وكان الشهيد أبو علي أول من أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعد ان استهدفه أحد القناصة برصاصة في الرأس، وترك ينزف على الأرض ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه في البداية، قبل نقله الى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، الذي أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

"الانتقام الانتقام، يا سرايا ويا قسام".. هتافات المشاركين خلال تشييع جثمان الشهيد عبد الرحمن أبو دغش في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/xegXr4FqA4 — فلسطين بوست (@PalpostN) September 24, 2023

فيما أصيب أبو دغش برصاص الاحتلال في الرأس، وتم نقله -بعد عرقلة وصول طواقم الاسعاف إليه- للمستشفى، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، قبل الإعلان عن استشهاده، وهو متزوج ولديه طفلان وزوجته حامل.

وبارتقاء أبو علي وأبو دغش يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم الى 10 خلال الشهر الجاري، منهم 3 من مخيم نور شمس.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، على خلفية استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بالمطلوبين، وجراء استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.