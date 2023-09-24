الهند.. مدير مدرسة يضرب طفلا مسلما بوحشية (فيديو)

أظهر فيديو متداول اعتداء مدير مدرسة في مدينة لوديانا الهندية، بالضرب المبرح على الطفل محمد مرتضى في مرحلة الروضة، في الوقت الذي سُمع فيه صوت الطفل يصرخ ويستغيث.

وضرب مدير المدرسة الطفل على باطن قدميه وظهره باستخدام عصا، وبمساعدة طالبين أمسكاه من يديه ورجليه، ضربه المدير وأمسكه من عنقه في محاولة لطرحه أرضا.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 ربطوه بشجرة وأوسعوه ضربًا.. ماذا فعل مدرس الرياضيات لينتقم منه الطلاب؟ (شاهد) end of list

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة وألقت القبض على مدير المدرسة، بعد أن تقدمت والدة الصبي بشكوى.

أصابه بكدمات وجروح.. مدير مدرسة في الهند يضرب طالبا مسلما بوحشية أمام زملائه#الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/7POvlAUlO3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 24, 2023

ونقل موقع “ذي تربيون” عن مصادر أن الطفل ضرب بالخطأ طالبا آخر بقلم رصاص، وعندما علم المعلم بالأمر بدأ بتعذيب الطفل كعقاب.

وقالت والدة الطفل أن معلم المدرسة احتجزه في مكتبه وتعرض للضرب المبرح، مؤكدة أن ابنها كان يعاني من كدمات واضحة على جسده.

ونقل موقع “ذي انديان إكسبرس” عن والدة الطالب أن طفلها عاد من المدرسة يوم الثلاثاء، كان يبكي بشكل لا يطاق وكانت قدماه حمراء ومنتفخة.