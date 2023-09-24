سياسة|الهند

الهند.. مدير مدرسة يضرب طفلا مسلما بوحشية (فيديو)

طالب مصاب تعرض للضرب على يد معلمه في مدرسة بمدينة لوديانا في الهند "تريبيون"
طالب مصاب تعرض للضرب في مدرسة بمدينة لوديانا في الهند (وسائل إعلام)
24/9/2023-|آخر تحديث: 24/9/202302:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر فيديو متداول اعتداء مدير مدرسة  في مدينة لوديانا الهندية، بالضرب المبرح على الطفل محمد مرتضى في مرحلة الروضة، في الوقت الذي سُمع فيه صوت الطفل يصرخ ويستغيث.

وضرب مدير المدرسة الطفل على باطن قدميه وظهره باستخدام عصا، وبمساعدة طالبين أمسكاه من يديه ورجليه، ضربه المدير وأمسكه من عنقه في محاولة لطرحه أرضا.

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وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة وألقت القبض على مدير المدرسة، بعد أن تقدمت والدة الصبي بشكوى.

ونقل موقع “ذي تربيون” عن مصادر أن الطفل ضرب بالخطأ طالبا آخر بقلم رصاص، وعندما علم المعلم بالأمر بدأ بتعذيب الطفل كعقاب.

وقالت والدة الطفل أن معلم المدرسة احتجزه في مكتبه وتعرض للضرب المبرح، مؤكدة أن ابنها كان يعاني من كدمات واضحة على جسده.

ونقل موقع “ذي انديان إكسبرس” عن والدة الطالب أن طفلها عاد من المدرسة يوم الثلاثاء، كان يبكي بشكل لا يطاق وكانت قدماه حمراء ومنتفخة.

المصدر : وسائل إعلام هندية + وسائل التواصل