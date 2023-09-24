بعد الملء الرابع لسد النهضة.. كيف ستتصرف مصر؟ وزير أسبق يجيب (فيديو)

أجاب محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، عن سؤال للجزيرة مباشر حول خيارات مصر “لو لم يصلها حصتها التاريخية من مياه النيل هذا العام، وعلى ماذا سوف تعتمد في زراعتها وفي حاجتها للشرب؟”.

وقال علام خلال حديثه في برنامج المسائية، السبت، إن مصر ستعتمد على مخزون السد العالي، مشيرًا إلى أن “الهدف من السد الإثيوبي نقل مخزون السد العالي إليه، لكي يتم التحكم بمياه النيل عن طريق أديس أبابا بدلًا من اعتماد القاهرة والخرطوم على مخزون السد العالي”.

وأوضح أنه عند انتهاء مخزون السد العالي “ستعيش مصر جفافًا”، وتابع “هو السد العالي بيعمل إيه؟ تأمين السنوات القليلة بالماء من مخزون السنوات ذات المنسوب العالي.. تخزن السنوات العالية عشان تستخدمها في سنوات الجفاف”.

وناقش مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه الوزير الأسبق في كلامه، وقال له إن ذلك يعني أنه قد لا تجد مصر مياهًا للشرب أو الزراعة لو حدث جفاف وانتهى مخزون السد العالي؟ ليجيب الوزير المصري الأسبق: “نعم طبعًا وحصل هذا في السابق، بالرغم من وجود السد العالي”.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان “انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا وعبئًا على المفاوضات المستأنفة بينهما”، مؤخرًا.