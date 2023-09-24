جيش الاحتلال: قصف موقع تابع للمقاومة في غزة

هذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال استهداف نقاط تابعة لحماس في قطاع غزة.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إنه قصف موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو، قائلا إنه لعملية قصف الموقع باستخدام طائرة مسيرة.

ويظهر المقطع ما بدا أنه برج للرصد والمراقبة، قبل أن ينفجر.

🔴 #فيديو قصف موقع لحماس في مكان متاخم لمنطقة أعمال الشغب العنيفة واطلاق النار نحوهم قواتنا https://t.co/UIAdLZeeCf pic.twitter.com/vaHqZKtCII — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2023

ولم يصدر تعليق من حركة “حماس” على القصف، لكن وكالة الأناضول ذكرت أن القصف استهدف نقطة رصد عسكرية تابعة للحركة شرق مدينة غزة، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال استهداف نقاط تابعة لحماس في قطاع غزة.

ويأتي القصف بعد إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال تفريقه للاحتجاجات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين لليوم السابع على التوالي قرب السياج الفاصل تنديدا باستمرار حصار غزة واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية المحتلة.