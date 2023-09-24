سياسة|قطاع غزة

جيش الاحتلال: قصف موقع تابع للمقاومة في غزة

هذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال استهداف نقاط تابعة لحماس في قطاع غزة.

قطاع غزة السياج الفاصل قنبلة
لحظة انفجار قنبلة خلال المظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة (الفرنسية)
24/9/2023

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إنه قصف موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو، قائلا إنه لعملية قصف الموقع باستخدام طائرة مسيرة.

ويظهر المقطع ما بدا أنه برج للرصد والمراقبة، قبل أن ينفجر.

ولم يصدر تعليق من حركة “حماس” على القصف، لكن وكالة الأناضول ذكرت أن القصف استهدف نقطة رصد عسكرية تابعة للحركة شرق مدينة غزة، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال استهداف نقاط تابعة لحماس في قطاع غزة.

ويأتي القصف بعد إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال تفريقه للاحتجاجات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين لليوم السابع على التوالي قرب السياج الفاصل تنديدا باستمرار حصار غزة واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات