الخارجية الفلسطينية: جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس بسبب الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة

حماس: نزف الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم

حماس: نحيي أبطال القسام والمجاهدين من فصائل المقاومة الذين تصدوا لاقتحام المخيم وأوقعوا إصابات محققة في صفوف قوات العدو الإسرائيلي

جامعة بيرزيت: ندين اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لحرم الجامعة فجر اليوم واعتقال عدد من الطلاب وتخريب الممتلكات

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف العدو بينهم إصابات خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لطولكرم

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات متفرقة على عدة محاور مع قوات الاحتلال وأوقعوا فيه قتلى وجرحى