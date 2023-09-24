حماس: نزف الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم
الخارجية الفلسطينية: جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس بسبب الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
حماس: نزف الشهيدين أسيد أبو علي وعبد الرحمن أبو دغش اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم
حماس: نحيي أبطال القسام والمجاهدين من فصائل المقاومة الذين تصدوا لاقتحام المخيم وأوقعوا إصابات محققة في صفوف قوات العدو الإسرائيلي
جامعة بيرزيت: ندين اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لحرم الجامعة فجر اليوم واعتقال عدد من الطلاب وتخريب الممتلكات
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف العدو بينهم إصابات خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لطولكرم
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات متفرقة على عدة محاور مع قوات الاحتلال وأوقعوا فيه قتلى وجرحى