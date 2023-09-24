شاهد: حرائق في مستوطنات غلاف غزة جراء بالونات حارقة.. والاحتلال يدفع بقوات إضافية

اندلعت صباح اليوم الأحد، حرائق عدة في المستوطنات القريبة من غلاف قطاع غزة بسبب إطلاق بالونات حارقة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حرائق في منطقة “بيئري” القريبة من غلاف غزة، وآخر في “كيسوفيم”.

من جانبه، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بكتيبة إضافية من الجنود إلى غلاف قطاع غزة في ظل استمرار المظاهرات.

ولليوم التاسع على التوالي، يتوافد الشبان إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مظاهرات نصرة للأقصى.

مصادر عبرية: فيديو يوثق آثار حريق في مستوطنة بغلاف غزة؛ جراء بالونات حارقة. pic.twitter.com/WduYOjlSuP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، تشهد منطقة السياج الزائل على طول قطاع غزة حالة من التوتر بين الشباب وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع عدة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك واحتجاجًا على اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى ومحاولات فرض أمر واقع لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

تغطية صحفية: اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة. pic.twitter.com/GvR0gXOHIh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023

تصعيد المقاومة المسلحة

وبالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد مخيم نور الشمس شرق طولكرم، واستشهاد فلسطينيين جراء تبادل إطلاق النار، أعلنت 3 فصائل فلسطينية “تصعيد المقاومة الشاملة على رأسها المقاومة المسلحة ضد إسرائيل”.

وعبّرت حركتا “حماس” والجهاد الإسلاميتان والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في بيروت، عن “الاعتزام بالمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، ودور المقاومين في التصدي لجرائم الاحتلال، وإفشال المخططات الإجرامية لإسرائيل”.

وبحسب البيان ناقشت الفصائل الثلاثة “سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد خاصة تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان والعدوان على مدينة القدس”.

وأكد “أهمية تصعيد المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال وتعزيز كل أشكال التنسيق بين القوى الثلاث في القضايا كافة، واستمرار الوحدة الميدانية مع كل المقاومين للتصدي للعدوان”.

واعتبر البيان أن “دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوة”.