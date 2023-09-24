طائرات إسرائيلية تقصف نقطة عسكرية لـ”حماس” في غزة (فيديو)

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلية إن طائراتها الحربية قصفت نقطة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرقي قطاع غزة، الأحد، بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.

ولم تعلّق “حماس” فورًا على القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أثناء تفريقه تظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان “أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل لقطاع غزة (مع إسرائيل)”، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وأطلق الجيش الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر من غزة، غالية حمد، إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد الطواقم الطبية بالقنابل المسيلة للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت بوساطة طائرة مسيّرة مرصدًا للمقاومة شرق قطاع غزة، “في رسالة توجهها لحماس ولكتائب القسام تعبّر عن غضبها من استمرار هذه التظاهرات التي تنظمها المجموعة الشبابية”.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجًا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، اقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، بمناسبة “احتفالات السنة العبرية (مستمرة حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل)”، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وسط توتر مستمر في الضفة الغربية إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.