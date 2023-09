عملية تكلفت ملايين الدولارات.. آبل تصدر تحديثا لسد ثغرة تسببت في التجسس على هاتف أحمد الطنطاوي (فيديو)

كشف معمل بحوث تقنية كندي أن الحكومة المصرية أنفقت “ملايين الدولارات” واستعانت ببرنامج اختراق إسرائيلي للتجسس على هاتف المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.

بدأت القصة عندما أعرب الطنطاوي لمعمل “سيتزن لاب” بجامعة تورنتو، عن قلقه من اختراق أجهزته، ليكشف المعمل بعد بحث أجراه عن هجمات تجسس ضد السياسي المصري البارز.

وأشار المعمل إلى أن الهجمات التي استُخدمت فيها برمجية التجسس الإسرائيلية (بيريديترز) استَغلت ثغرات أمنية في أنظمة شركة آبل لم تُكشف من قبل، وتعتبر بذلك المرة الأولى والوحيدة.

وتسمى العملية تقنيا بـ”زيرو داي إيكسبلويت” وهي عملية خطيرة تكلف ملايين الدولارات، بحسب تقرير سيتيزن لاب، وقد تسللت البرمجية التي تصعب الحماية منها إلى هاتف الطنطاوي عبر الرسائل النصية والواتساب.

وأفاد التقرير أن الطنطاوي لم يكن مضطرا للنقر على أي رابط حتى تُفعّل البرمجية. وحمّل “سيتزن لاب” الحكومة المصرية مسؤولية هجمات التجسس التي استهدفت الطنطاوي.

وأشار إلى استغلال شبكة الاتصالات الخاصة بشركة فودافون مصر لمواقع ويب ضارة تصيب هاتف المرشح ببرمجية التجسس مع استهداف هاتفه، الذي تعرض لإعادة توجيه تلقائية.

وأكد التقرير على أن مصر عميل معروف لبرنامج “بريديتر” المطور من طرف شركة (سيتروكس) المقدونية الناشئة، التي تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر.

وسارعت شركة آبل إلى تحديث نظامها لسد الثغرة الأمنية الخطيرة التي تسلل منها برنامج التجسس لحماية المستخدمين، فيما طالب “سيتيزن لاب” جميع مستخدمي أنظمة آبل حول العالم بتحديث أجهزتهم على الفور.

🚨🚨 BIG : WE URGE ALL USERS TO UPDATE THEIR #Apple devices urgently.@citizenlab in coordination with @Google’s TAG team found that former Egyptian MP Ahmed Eltantawy was targeted with Cytrox’s #Predator #spyware through links sent via SMS and WhatsApp.https://t.co/YepUzuLQXU

— Citizen Lab (@citizenlab) September 22, 2023