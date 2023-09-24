قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بيرزيت وتعتقل عددا من الطلاب (فيديو)

أدانت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلاب، واعتبرته انتهاكا صارخا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقل عددا من طلابها، وأحدث أضرارا في ممتلكاتها.

وأدانت جامعة بيرزيت في بيان “اقتحام حرمها واعتقال عدد من طلبتها”.

وقالت “اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال حرم الجامعة فجر الأحد، واعتقلت عددا من الطلبة كما أحدثت خرابا في ممتلكات الجامعة”.

وعدّت الاقتحام “انتهاكا كبيرا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية”.

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على “الاطمئنان على طلبتها المعتقلين”.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم 8 طلاب من حرم جامعة برزيت.

بدوره، قال شهود عيان، إن نحو 20 مركبة عسكرية إسرائيلية شوهدت في محيط الجامعة.

وأضاف الشهود أن من بين المعتقلين طلبة ينتمون للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس)، ورئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن.

ولم يصدر تعليق فوري عن الجيش الإسرائيلي بشأن اقتحام الجامعة أو اعتقال عدد من طلبتها.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.