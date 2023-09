كوسوفو.. مقتل شرطي في تبادل لإطلاق نار ورئيس الوزراء يتهم صربيا بتشجيع “الهجمات الإرهابية” (فيديو)

أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في بيان مقتل شرطيً وإصابة آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال في منشور على فيسبوك “في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جاريا”، ووصف الواقعة بأنها عمل “إرهابي”، وتابع “المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة”.

وقالت شرطة كوسوفو في بيان إن مركبتين ثقيلتين دون لوحات مرخصة توقفتا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عند جسر في قرية بانجسكا وأوقفتا المرور وبدأتا إطلاق النار على وحدات الشرطة التي وصلت “بترسانة من الأسلحة النارية تضمنت قنابل يدوية وقاذفات”، وأكدت مقتل أحد المسلحين الذين هاجموا موقعًا للشرطة شمالي الإقليم.

وأكد كورتي تواصل تبادل إطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في شمال كوسوفو، وأشار إلى أن السلطات تحاصر 30 مسلحًا على الأقل وتدعوهم إلى الاستسلام.

وطالب رئيس الوزراء من صربيا “التوقف عن تشجيع الهجمات الإرهابية في شمال كوسوفو”، ولم يرد تعليق بعد على الواقعة من مسؤولين صربيين.

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF

— Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023