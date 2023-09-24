سياسة|أمريكا

“لإفريقيا الحق في المطالبة بتعويضات”.. تضامن مع هجوم رئيس غانا على الدول الغربية واتهامها بالسرقة (فيديو)

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24/9/2023-|آخر تحديث: 24/9/202301:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وجه الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو انتقادات شديدة اللهجة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أكوفو في كلمته يوم الأربعاء الماضي “شهدنا مرارًا وتكرارًا دعوة من القوى الكبرى في الأمم المتحدة إلى السلام والعدالة، ولكنها سعيدة بخلاف ذلك في الأمم المتحدة”.

وأضاف “آن الأوان للاعتراف بأن ثروات أغلب الدول الأوروبية والأمريكية تم جمعها بفضل الثروات الإفريقية، التي تم دفع ثمنها عرقًا ودموعًا ودماء وفظائع، ضمن تجارة العبيد عبر الأطلسي وقرونًا من الاستغلال الاستعماري”.

وتابع هجومه “من الصعب أن نفهم كيف تشعر الدول المتلقية للأموال بالارتياح باحتفاظها بها، وسعيد أن أسمي هذه الدول التي تأخذ الأموال بالفاسدين”، واتهم الدول الكبرى بسرقة ما يفوق قيمته 88 مليار دولار سنويا من إفريقيا.

ودعا الرئيس الغاني لمعالجة ما وصفه بـ”الظلم التاريخي” للشعوب الإفريقية، وطالب بدفع تعويضات عن تجارة العبيد.

ولاقت كلمة أكوفو اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب كمال بالقاضي “يجب أن تتخذ الدول الإفريقية ودول العالم النامي أسلوبا أكثر ضغطا وذكاء، يجب أن تحارب فعلا بسلمية كاملة في رد كل حقوقها وأموالها وثرواتها المنهوبة”.

وعلّق باسم “لإفريقيا كل الحق بمطالبة أوروبا وأمريكا بأي تعويض يريدونه، فالحكومات الألمانية المتعاقبة مازالت تدفع لليهود تعويضات الهولوكوست”.

وترى أماني التميمي أن هذا هو “حقهم، والمفروض من زمان هذا الأمر، هؤلاء الجشعين يتنعمون في الحياة على حساب ثروات إفريقيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر