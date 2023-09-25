إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر (فيديو)

سيفتح باب الترشح بين 5 إلى 14 أكتوبر، وستجرى الانتخابات على مدار 3 أيام بين 10 إلى 12 ديسمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين إجراء الانتخابات الرئاسية بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، أي قبل قرابة 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع إبريل/نيسان المقبل.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل على مدى 3 أيام، وستجرى بالخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 من الشهر ذاته، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير/كانون الثاني.

فتح باب الترشح

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير/كانون الثاني، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وستتلقى الهيئة طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل يومين، قال خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، للجزيرة مباشر، إن غالبية الضمانات التي طالبت بها الحركة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لم تتحقق حتى الآن.

وأوضح أن من أهم هذه الضمانات، إطلاق الحريات العامة والإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، مؤكدًا أن هذا لم يحدث بعد، بل تم القبض على العديد من المعارضين.

وزاد الجدل في الأوساط المصرية بالآونة الأخيرة حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو المقاطعة، خاصة بعد تقدم المعارضة بثلاثة مرشحين محتملين حتى الآن، وهم أحمد الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

ويحق للسيسي (68 عاما) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى 6 سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال العقد الأخير، يطالب معارضون بضرورة التغيير السلمي للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة.