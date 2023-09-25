ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ليبيا وانتشال جثث جديدة من البحر (فيديو)

قالت لجنة الطوارئ إن الرقم المعلن لعدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.

قال ناطق باسم لجنة الطوارئ الليبية إنه تم دفن 3845 جثة وفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من برلمان طبرق.

وأوضح محمد الجارح، الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أنه تم تشكيل فريق لاستقبال الجثث التي تم انتشالها وفريق آخر لحصر المدفونين سابقًا.

وأضاف الجارح في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن “عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة، والرقم المعلن لعدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير”.

ودعا أهالي المفقودين إلى ترك عينات للمساعدة في عمليات البحث والتعرف إلى المفقودين.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية انتشال فرق البحث والإنقاذ البحري الليبية والجزائرية 34 جثة من البحر قبالة مدينة درنة.





وذكر الجارح في تصريحاته أن “16 بلدية في شرق البلاد تضررت جراء الفيضانات”، مشيرًا إلى تضرر “22 مدرسة بشكل كلي و43 بشكل جزئي”.

وأضاف أن “8 فرق أجنبية لا تزال تواصل عملها في مدينة درنة، وهي من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي”.

وأكد أن “المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات ولجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضًا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة”.