الممرضة القاتلة.. محاكمة جديدة لبريطانية قتلت 7 أطفال

أعلنت النيابة العامة في بريطانيا إعادة محاكمة الممرضة لوسي ليتبي التي أدينت بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة، بتهمة محاولة قتل طفلة أخرى.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، محاكمة لوسي ليتبي على خلفية إحدى محاولات القتل ضد طفلة في فبراير/شباط 2016، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة في 10 يونيو/حزيران 2024.

وأصدرت محكمة بريطانية في أغسطس/آب الماضي حكما بسجن لوسي ليتبي مدى الحياة “دون تخفيف” بعد إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في المستشفى الذي كانت تعمل فيه خلال عامي 2015 و2016، لكنّ هيئة المحلفين فشلت في التوصل إلى حكم بشأن محاولات القتل الست الأخرى.

المحاكمة

ودفعت لوسي ليتبي ببراءتها طوال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر، ولم تكشف المحاكمة دوافع الممرضة التي كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى بشمال غربي إنجلترا.

وكشفت المحاكمة أن لوسي ليتبي كانت تحقن الأطفال حديثي الولادة بالهواء عن طريق الوريد أو باستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب.

وكانت لوسي ليتبي تهاجم الأطفال بعد مغادرة والديهم، أو إثر مغادرة الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها، ثم كانت تنضمّ أحيانا إلى جهود إنقاذ الأطفال حديثي الولادة، وحتى مساعدة أهالي الأطفال.