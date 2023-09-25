بعد خفوتها ليومين.. اشتداد المعارك في الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع (فيديو)

تواصلت المعاركة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تفاقم للأوضاع المعيشية للسكان منذ بدء الاشتباكات في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وتصاعدت أعمدة الدخان، صباح اليوم الاثنين، من محيط قيادة الجيش السوداني جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بالخرطوم محمد عمر، بأن المعارك على أشدها اليوم في العاصمة ومحيطها، وذلك بعد أن خفتت في اليومين الماضيين.

وقال إن الطائرات المسيرة والمقاتلة ضربت مواقع للدعم السريع، أبرزها في محيط المدينة الرياضية جنوبي العاصمة، وتصاعدت أعمدة الدخان بعد دوي انفجار عنيف ومن ثم مشاهدة الدخان الكثيف من الأحياء المحيطة للمدينة.

ودوت المدفعية الثقيلة لقوات الدعم السريع المتمركزة شرقي العاصمة إزاء مواقع للجيش السوداني، فيما قصف الجيش مستخدمًا المدفعية والمسيرات محيط سلاح المدرعات بأحياء الصحافة وجبرة والحلة الجديدة.

وفي مدينة أم درمان، وتحديدًا المناطق المتاخمة لسلاح المهندسين التابع للجيش، وبعد أن عم الهدوء فيها، عادت المعارك اليوم وتجددت بين الطرفين، وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة متوسطة وخفيفة بأحياء أم بده والبستان، حسب عمر.

نازحة سودانية لم تتمالك دموعها عندما سألها المراسل عن حالها#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ln75ubbfgK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 24, 2023

وفيما تتواصل المعارك تتفاقم معها أوضاع السكان، إذ تعاني العاصمة من نقص كبير في الأغذية والعقاقير والأدوية، كما تعاني من انهيار تام للقطاع الصحي، كما أعلنت وزارة الصحة السودانية، إذ اتهمت الدعم السريع باتخاذ المشافي كسكنات للجنود.

وقبل يومين، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لرويترز، إنه لم يطلب دعمًا عسكريًّا خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة، وإنه يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وكشف البرهان، أنه طلب -خلال الجولة- من الدول المجاورة التوقف عن إرسال “مرتزقة” لدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، دون أن يسمي تلك الدول.

ونزح أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى المناطق التي لم تصل إليها المعارك، غير أنهم يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

وأدّت الحرب إلى تدهور البنى التحتية وإقفال 80% من مستشفيات البلاد ودفعت ملايين الأشخاص “إلى حافة المجاعة”، وفق الأمم المتحدة.