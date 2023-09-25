رئيس هيئة الانتخابات في مصر: فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: تجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل وفي الداخل 10 و11 و12 ديسمبر.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: في حالة الإعادة تجرى انتخابات الرئاسة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024 وفي الداخل أيام 8 و9 و10 يناير.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: تلقي طلبات الترشح من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر.

رئيس هيئة الانتخابات: إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية دون تمييز.

رئيس هيئة الانتخابات في مصر: يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المستوفية للضوابط بمتابعة الانتخابات الرئاسية.