روى طالب المجلي، السجين العراقي السابق في سجن “أبو غريب”، للجزيرة مباشر، جانبًا من حياته المأساوية والمعاناة اليومية التي يعيشها، على الرغم من مرور نحو عقدين على خروجه من السجن.

وقال المجلي، الذي يعاني ظروفا مادية ونفسية صعبة بعد هذه التجربة المريرة “إن التنمر الذي تعرضت له بعد سجني في “أبو غريب” اضطرني إلى تغيير مسكني أكثر من 7 مرات، ليس هذا فحسب بل تعرض أبنائي كذلك للتنمر، وانتهت حياتي الزوجية بعدما فضلت زوجتي الانفصال عني بسبب ما حدث”.

ويضيف المجلي “غيرت هذه السنة والأربعة أشهر (وهي مدة حبسه) كياني كاملا إلى الأسوأ، دمرتني ودمرت عائلتي، وسبّبت مشاكل صحية لابني وأدت إلى ترك بناتي الدراسة، سرقوا منا مستقبلنا”.

وبين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش المعتقل السابق في سجن “أبو غريب” طالب المجلي، إضافة إلى ثلاثة أشخاص على علم باحتجازه وقضيته بعد إطلاق سراحه، رغبوا في عدم الكشف عن هوياتهم.

وفي مايو/أيار، قال المجلي لهيومن رايتس ووتش إن القوات الأمريكية عرضته للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بما فيها الإذلال الجسدي والنفسي والجنسي، أثناء احتجازه في سجن “أبو غريب” بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومارس/آذار 2005.

وأضاف المجلي “في صباح 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003، حاصرت القوات الأمريكية القرية التي كان يعيش فيها عمي في محافظة الأنبار، أخذوا أولادا وشيوخا من القرية، أخبرتهم أنني ضيف من بغداد وأعيش في بغداد وجئت لزيارة عمي، وضعوا غطاء على رأسي وربطوا معصميّ برباطات بلاستيكية، وضعوني في عربة هامر”.

بعد قضاء بضعة أيام في قاعدة الحبانية العسكرية ومكان مجهول في العراق، نقلت القوات الأمريكية المجلي إلى سجن “أبو غريب”. قال المجلي “نزعوا ملابسنا، تم الاستهزاء بنا والأكياس فوق رؤوسنا”، وتابع “لا حول لنا ولا قوة. تعذيب بالكلاب البوليسية، والقنابل الصوتية، وطلقات النار الحية، والمياه في الزنزانات”.

وقال المجلي إنه كان أحد الرجال الذين ظهروا في صورة من “أبو غريب” انتشرت على نطاق واسع تظهر مجموعة من السجناء عراة وقد غُطّيت رؤوسهم بأكياس ووُضع بعضهم فوق بعض في هرم بشري، وجنديان أمريكيان يبتسمان خلفهم. وقال المجلي تعليقًا على الصورة “أمرنا جنديان أمريكيان، رجل وامرأة، بالتجرد من ملابسنا، وكوّمونا، سجينا فوق سجين، وكنت واحدا منهم”.

