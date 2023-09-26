أردوغان: تركيا ستصدق على انضمام السويد لحلف الأطلسي إذا وفت أمريكا بوعدها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا التزمت السويد بتعهداتها فإن البرلمان التركي سيتجه إلى التصديق على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال رحلة العودة من زيارة لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم التابعة لأذربيجان أمس الاثنين.

وقال أردوغان في حديثه للصحفيين، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك.

وأضاف أردوغان أن الإدارة الأمريكية تربط بيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.

وأردف “إذا وفت (أمريكا) بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك، البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الثلاثاء، إن أنقرة بحاجة إلى تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السيناتور الأمريكي بوب مينينديز إلى فرصة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 16 من واشنطن.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين، إن مينينديز أصبح الآن “خارج الصورة” بعد اتهامه بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي. وأضاف أن هذا “مفيد” لتركيا.

ولطالما عارض مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، البيع المحتمل لطائرات إف-16 لأنقرة.