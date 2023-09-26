انتشال الجثامين في ليبيا.. وزير للجزيرة مباشر: العملية ستمتد لأشهر (فيديو)

قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، إن انتشال الجثامين في ليبيا جراء السيول والفيضانات المدمرة شرقي البلاد سيمتد لأشهر.

وأضاف عبد الجليل في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أن أعداد ضحايا السيول ارتفع إلى 3875 قتيلا ممن تم انتشال جثامينهم بالفعل.

وبين أن السلطات تركز في المرحلة الحالية على انتشال جثامين الضحايا جراء الفيضانات، مؤكدا أن فرص إنقاذ أحياء باتت معدومة.

وقال إنه رغم المساعدات الكبيرة التي جاءت من الدول العربية والغربية وفرق الأنقاذ الكثيرة، إلا أن طبيعة العمل صعب، وحجم الكارثة كبير.

وأضاف أن طلب الحكومة الليبية كان واضحا من الدول التي تقدم المساعدات، وهو “توفير فرق فنية على مستوى عال من التخصص”، لمواجهة تداعيات حجم الكارثة.

وبين أن عدد المفقودين مرتفع ووزارة الداخلية تقوم بجهود مضنية لتسجيل المفقودين.

وأوضح أن وزارة الصحة أقدمت على تحصين (تطعيم) جميع العاملين في قطاع الصحة والإنقاذ والأطفال حتى عمر 5 سنوات من باب الاحتياط، وخوفا من انتشار الوباء.

وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 سبتمبر/أيلول الجاري وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.