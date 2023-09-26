بعد إعلان موعد الانتخابات في مصر.. مؤيدو أحمد الطنطاوي يتداولون بطاقة هويّته خشية التضييق على حشد التوكيلات

تصدر الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر مبكرًا، وسارع أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي إلى تداول بطاقة هويته الشخصية عبر المنصات، رغم تخوفهم مما يسموه “التضييقات الأمنية”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها ستُجرى داخل البلاد من 10 إلى 12 من الشهر ذاته. ويجب على الراغب في الترشح لرئاسة مصر الحصول على تزكية 20 برلمانيًّا، أو جمع توكيلات من 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب.

ونشر الصحفي أحمد عابدين -الذي عرّف نفسه بأنه مستشار سياسي لحملة الطنطاوي- عبر حسابه بمنصة إكس صورة لهوّية السياسي المعارض وعلق عليها قائلًا “دي بيانات أحمد الطنطاوي لو حد قال لكم في الشهر العقاري إنه مش موجود على السيستم”.

دي بيانات #احمد_الطنطاوي لو في الشهر العقاري حد قالكم انه مش موجود على السيستم#توكيلي_لاحمد_الطنطاوي pic.twitter.com/liFcQNnr12 — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) September 25, 2023

وبينما تصدر وسم #توكيلي_لأحمد_الطنطاوي عبر منصة إكس، أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة تأييده التام لأحمد الطنطاوي، وكتب مدونًا “أعتقد بأن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوما بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع”.

اعتقد ان الوقت قد حان لاعلان تاييدي التام لاحمد الطنطاوي و لمناشدة شباب مصر الذي حلم يوما بالتغيير وبدولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون ان يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع — Hassan Nafaa (@hassanafaa) September 26, 2023

أما الباحث إبراهيم عز الدين فعبّر عن دعمه لما سمّاه “معركة أحمد الطنطاوي في جمع التوكيلات”، وعلق بالقول “بعيدًا عن موقفي من الانتخابات الرئاسية ودعم أي من المرشحين لكن دي بياناته وبطاقته الشخصية للي حابب يشارك معاه”.

وتصدرت وسوم عدة من بينها “الانتخابات الرئاسية، والشهر العقاري” منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.