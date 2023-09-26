سياسة|مصر

بعد إعلان موعد الانتخابات في مصر.. مؤيدو أحمد الطنطاوي يتداولون بطاقة هويّته خشية التضييق على حشد التوكيلات

صناديق الاقتراع للانتخابات في مصر (الأناضول)
26/9/2023-|آخر تحديث: 26/9/202305:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدر الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر مبكرًا، وسارع أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي إلى تداول بطاقة هويته الشخصية عبر المنصات، رغم تخوفهم مما يسموه “التضييقات الأمنية”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها ستُجرى داخل البلاد من 10 إلى 12 من الشهر ذاته. ويجب على الراغب في الترشح لرئاسة مصر الحصول على تزكية 20 برلمانيًّا، أو جمع توكيلات من 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب.

ونشر الصحفي أحمد عابدين -الذي عرّف نفسه بأنه مستشار سياسي لحملة الطنطاوي- عبر حسابه بمنصة إكس صورة لهوّية السياسي المعارض وعلق عليها قائلًا “دي بيانات أحمد الطنطاوي لو حد قال لكم في الشهر العقاري إنه مش موجود على السيستم”.

وبينما تصدر وسم #توكيلي_لأحمد_الطنطاوي عبر منصة إكس، أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة تأييده التام لأحمد الطنطاوي، وكتب مدونًا “أعتقد بأن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوما بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع”.

أما الباحث إبراهيم عز الدين فعبّر عن دعمه لما سمّاه “معركة أحمد الطنطاوي في جمع التوكيلات”، وعلق بالقول “بعيدًا عن موقفي من الانتخابات الرئاسية ودعم أي من المرشحين لكن دي بياناته وبطاقته الشخصية للي حابب يشارك معاه”.

وتصدرت وسوم عدة من بينها “الانتخابات الرئاسية، والشهر العقاري” منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر