حريق متعمد يلحق أضرارا جسيمة بمسجد في السويد (فيديو)

تسبب حريق “متعمّد”، الاثنين، بأضرار جسيمة في مسجد جنوب شرق السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال أنس دينيش، مدير الاتصالات بالمسجد، لإذاعة إس آر الحكومية، إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا “نتج عن حريق متعمد”.

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرّض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية في بيان نشرته عبر موقعها، أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق جار بالحادث.

وقال أندرس سيسلر، الضابط في فريق الإنقاذ “لن يكون المبنى الرئيسي (للمسجد) قابلاً للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف”.

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق سيسلر.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.