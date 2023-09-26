شجار بين امرأة ورجال أمن في العراق يثير ردود فعل متباينة (فيديو)

تداول ناشطون مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق لشجار بين ضابط أمن وامرأة تبين بعد الواقعة أنها تعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم.

وأظهرت اللقطات تبادل للاعتداءات بالأيدي قبل أن يلقي أفراد الأمن القبض على المرأة ووضع الأصفاد في يديها.

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وقال اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني في تصريحات تلفزيونية إنه جرى “معالجة الموقف وفق السياقات القانونية”.

وأضاف أنه “لا يجوز لضابط حتى ولو كان معه الحق التصرف بهذا الشكل وهو يرتدي زيه العسكري”، منتقدا في الوقت نفسه رد فعل المرأة وهي كذلك منتسبة لوزارة الداخلية.

وتباينت ردود الفعل بين منتقد لتصرف المرأة وآخر موجها الانتقادات للأمن.