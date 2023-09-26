طقوس استفزازية في الأقصى ودعوات للرباط ومواجهة الاقتحامات الجماعية للمسجد خلال الأعياد اليهودية (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت أحد حراس المسجد، في حين هدّمت جرّافات الاحتلال منزلًا وبركسًا في أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحا عن “الهيكل” المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

ونقلت عن المصادر أيضًا أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى شاهر الرازم، أثناء وجوده في مكان عمله قرب مصلى باب الرحمة.

مجموعة من المستوطنين أدوا صلوات وطقوسًا علنية منها "السجود الملحمي" خلال اقتحام المسجد الأقصى، قبل قليل pic.twitter.com/7212Z1Q2Q8 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 26, 2023

دعوات إلى الرباط

وكان أكثر من 350 مستوطنًا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، على شكل مجموعات أيضًا، ضمت كل منها 50 مستوطنا، لإحياء “عيد الغفران” اليهودي. وقد ارتدى بعضهم لباس الكهنة، ورُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا شخصيًّا.

ومنعت قوات الاحتلال المرابطات المبعَدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والمرابطة أمام أبوابه، وشدّدت إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم في المسجد.

عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، يقود مجموعة سياحية أمريكية خلال اقتحام المسجد الأقصى ويقدم لها شروحات مكذوبة عن الهيكل المزعوم pic.twitter.com/GUqxjNITfF — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 26, 2023

ويواصل المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة في حقه، والتصدي للاقتحامات الجماعية للأقصى خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

هدم واعتداءات

وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا وبركسا في قرية النويعمة شمال أريحا، ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم القرية، وهدم منزلا قيد الإنشاء، تبلغ مساحته 204 أمتار مربعة، وبركسا للأغنام بمساحة 90 مترًا مربعًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وأفاد محمد عازم -رئيس بلدية سبسطية- للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال وأذرعها حاصرت المنطقة ومنعت الدخول إليها، في مسعى للاستيلاء على الموقع الأثري.

وفي جنوب نابلس، أقدمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم على قطع 4 أعمدة من شبكة الكهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن الأهالي تصدوا لهم حتى فروا من المنطقة.