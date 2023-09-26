عمار علي حسن: المعارضة في مصر قلادة زينة تستخدمها السلطة (فيديو)

يرى الروائي والباحث المصري في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، أنه لا توجد معارضة حقيقية في مصر، وأن المعارضة الحالية “مجرد قلادة تستخدمها السلطة زينة”.

وقال في لقائه مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، “في مصر نحن أمام تعددية مكبلة وشكلية، ومصطلح معارضة يطلق جوازًا عن الحالة المصرية، حتى الحركة المدنية الديمقراطية (وهي كيان معارض) الموجودة الآن، تغض السلطة الطرف عنها لأنها تستخدمها قلادة زينة”.

كما رأى أن هذه الحركة ليست بديلًا “لأنه من غير المسموح به في مصر أن يكون هنالك بديل، هذه حقيقة، وكل الذين يتسابقون الآن لا يمكن أن يُسمح لأحدهم أن يشكل بديلًا”.

وعن هذه النظرة التشاؤمية للأوضاع، قال حسن “تعلمنا أن ننظر إلى ركائز القوة، أعرف أن القوة الحقيقية للشعب، لكن هذا الشعب مستبعد بفعل فاعل، وهو لا يُستدعى من تلقاء نفسه، بل تستدعيه التنظيمات السياسية وهي حاليًّا غائبة، والقيادة السياسية المعارضة التي تملأ عيون الناس غير مسموح لها بأن تولد وتنبت في الأرض المصرية”.

"لا يوجد معارضة في #مصر المعارضة زينة" سجال على الهواء بين د. عمار علي حسن الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي وخالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية#الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/E99A7LVPgk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2023

لذلك اعتبر الباحث في علم الاجتماع أنه من المطلوب في كل فترة نوع من الشغب السياسي، خاصة في فترة الانتخابات؛ لأنه من ناحية ركائز القوة “لا أحد يمكنه أن يقارن برئيس الجمهورية إذا ترشح، ومن خلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتنظيمات السياسية ذات الأموال ورجال الأعمال المنتفعين”.

وقد تحفظ المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية خالد داود على حديث عمار علي حسن، وقال للجزيرة مباشر إن “الحركة تتعرض لتضييق كبير على نشاطها داخل مصر حتى لو كان في إطار القانون والدستور، وكل أحزاب الحركة لها سجناء بسبب مواقف اتخذوها على مدار الأعوام الماضية ورفضهم للعب دور ديكوري في السياسة”.