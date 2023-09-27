سياسة|العراق

“وصفة للموت”.. عراقيون ينتقدون إهمال قواعد السلامة في قاعة الأعراس بالحمدانية (فيديو)

جنود من القوات العراقية أمام قاعة الأعراس المحترقة في محافظة نينوى شمالي البلاد (رويترز)
27/9/2023-|آخر تحديث: 27/9/202304:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل العراقية بعد مقتل وإصابة مئات الأشخاص، أمس الثلاثاء، جراء حريق في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف، في الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وحسب التحقيقات الأولوية، فإن سبب الحادث هو مخالفة قواعد السلامة، وأصدرت الجهات الرسمية العراقية أرقامًا متفاوتة عن عدد ضحايا الحريق، الذي يعد من بين أسوأ الحرائق التي شهدها العراق.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر، صباح اليوم، إن الحريق اندلع مباشرة بعد قيام منظمي القاعة بإشعال ألعاب نارية حول العروسين في منتصف القاعة، ولم تمر سوى دقائق قبل أن يتساقط عليهم اللهب من سقف القاعة، إلى أن أضرمت النيران في القاعة كلها.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بناء القاعة، وخاصة السقف، من مواد قابلة للاشتعال السريع، وهو ما أدى لهذه الكارثة.

ودون الكاتب عبد اللطيف الزيدي “لا منظومة إطفاء، لا مخارج طوارئ، ومواد سريعة الاشتعال، أفضل وصفة موت بالعراق، تعددت الأماكن والفاجعة واحدة”.

وغردت مريم “حريق قاعة الأعراس في نينوى كارثة أسبابها عدة منها كثرة إشعال الألعاب النارية بوقت واحد، وجود باب واحد فقط للخروج والدخول، المواد المصنوع منها سقف القاعة ما أدى إلى انهياره على المدعوين”.

ورأى خير أسعد أن الحادثة كانت نتيجة غياب شروط السلامة، وكتب “السلامة أولاً، ومعاييرها في المشاريع العامة والخاصة ثمنها حياة المواطن”.

وتساءل آخر “إلى متى يستمر أصحاب القاعات الخاصة في المناسبات وغيرها في استعمال مواد رديئة نتيجة رخصها؟ متى نتخلص من هذا الطمع والجشع؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر