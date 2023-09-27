“وصفة للموت”.. عراقيون ينتقدون إهمال قواعد السلامة في قاعة الأعراس بالحمدانية (فيديو)

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل العراقية بعد مقتل وإصابة مئات الأشخاص، أمس الثلاثاء، جراء حريق في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف، في الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وحسب التحقيقات الأولوية، فإن سبب الحادث هو مخالفة قواعد السلامة، وأصدرت الجهات الرسمية العراقية أرقامًا متفاوتة عن عدد ضحايا الحريق، الذي يعد من بين أسوأ الحرائق التي شهدها العراق.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر، صباح اليوم، إن الحريق اندلع مباشرة بعد قيام منظمي القاعة بإشعال ألعاب نارية حول العروسين في منتصف القاعة، ولم تمر سوى دقائق قبل أن يتساقط عليهم اللهب من سقف القاعة، إلى أن أضرمت النيران في القاعة كلها.

"صارت تمطر علينا نار".. أحد الناجين من حريق قاعة الأفراح في نينوى يروي للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث#الجزيرة_مباشر | #العراق | #نينوى pic.twitter.com/SSNCffOkUD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2023

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بناء القاعة، وخاصة السقف، من مواد قابلة للاشتعال السريع، وهو ما أدى لهذه الكارثة.

ودون الكاتب عبد اللطيف الزيدي “لا منظومة إطفاء، لا مخارج طوارئ، ومواد سريعة الاشتعال، أفضل وصفة موت بالعراق، تعددت الأماكن والفاجعة واحدة”.

لا منظومة اطفاء

لا مخارج طوارىء

و مواد سريعة الاشتعال

افضل وصفة موت بالعراق

تعددت الاماكن و الفاجعة واحدة#الحداد_العام

#الحمدانية — عبد اللطيف الزيدي (@alzaidy2011) September 27, 2023

وغردت مريم “حريق قاعة الأعراس في نينوى كارثة أسبابها عدة منها كثرة إشعال الألعاب النارية بوقت واحد، وجود باب واحد فقط للخروج والدخول، المواد المصنوع منها سقف القاعة ما أدى إلى انهياره على المدعوين”.

حريق قاعه الاعراس في منطقة الحمدانية/في نينوى كارثه مؤلمة تهز الشارع العراقي من جديد..اسبابه عده منها كثره اشعال الالعاب الناريه بوقت واحد..وجود باب واحد فقط للخروج والدخول … ردائه المواد المصنوع منها سقف القاعه مما ادى الى انهياره على المدعوين…وصاحب القاعه هارب ؟! — Eng..Mariam 🇮🇶🌹 (@maryaim_al) September 27, 2023

ورأى خير أسعد أن الحادثة كانت نتيجة غياب شروط السلامة، وكتب “السلامة أولاً، ومعاييرها في المشاريع العامة والخاصة ثمنها حياة المواطن”.

نتائج غياب شروط "السلامة أولاً" ومعايرها في المشاريع العامة والخاصة، ثمنها حياة المواطن . . عرس في "نينوى" العراق يتحول إلى مأساة. أكثر من 120 قتيل و200 جريح حريق هائل في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين. pic.twitter.com/1nmliny07X — Khairi A. Abumansoor خيري أسعد أبومنصور (@khaabu8014) September 27, 2023

وتساءل آخر “إلى متى يستمر أصحاب القاعات الخاصة في المناسبات وغيرها في استعمال مواد رديئة نتيجة رخصها؟ متى نتخلص من هذا الطمع والجشع؟”.