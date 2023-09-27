أمير قطر يتسلم أوراق 5 سفراء جدد ويعين سفيرا فوق العادة لمصر (فيديو)

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى الدولة، كما أعلن تعيين سفراء فوق العادة لمصر وجنوب أفريقيا.

وتسلم أمير قطر أوراق اعتماد كل من الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمون بوليتشينو سفير مالطا، وفرديناند لانشتاين سفير هولندا، وفلورنس تينغلي ماتلي سفيرة سويسرا، وسمير خليلوفيتش سفير البوسنة والهرسك.

وقد رحب الشيخ تميم بالسفراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء.

من جانبهم نقل السفراء للشيخ تميم تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار، وكانت قد أقيمت للسفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

كما أصدر الشيخ تميم، القرار الأميري رقم 74 لسنة 2023 بتعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر.

وفقًا للقرار الأميري رقم 75 لسنة 2023، تقرر تعيين مبارك ناصر مبارك آل خليفة، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى جنوب إفريقيا.

وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.