أيمن نور: لا يمكن الاطمئنان للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم إلا بحزمة ضمانات.. وأنتظر مفاجأة فيها (فيديو)

قال المعارض المصري وزعيم حزب غد الثورة سابقا أيمن أنور إنه لا يمكن الاطمئنان للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم إلا “إذا لازمته حزمة من الضمانات والإجراءات التطمينية”.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الثلاثاء، أن المواطن المصري الذي مر بأربع تجارب انتخابية سابقة ويدخل للتجربة الرئاسية الخامسة، “لم يعد لديه نفس اطمئنان التجربة الأولى”.

وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة كان فيها الإقبال ضعيفا “لعدم الإحساس بجدوى وجدية الانتخابات في إحداث تغيير يرغب فيه قطاع كبير من المصريين”، على حد وصفه.

وقال “إذا سارت الأمور بنفس المنوال الذي سارت فيه بالساعات الأخيرة، فستكون تجربة استنساخ محسن عن التجربة الثالثة والرابعة ومشابهة للانتخابات الأولى التي جرت عام 2005 أي من 18 سنة”.

وتحدث عن وجود “إشكالية حقيقية في أداء المعارضة لا يستطيع أحد أن ينكرها، حيث إن المعارضة تعاني من حالة ضعف، نتيجة ضعف الحياة السياسية، والتي خلفت أيضا ضعفا في الحياة الحزبية والبرلمانية”، على حد وصفه.

وقال إنه في مثل هذه الظروف “ليس عليك أن تتوقع أن المعارضة ستكون بمستوى فؤاد سراج الدين وخالد محيي الدين”، خصوصا “في ظل اعتقالات واسعة لرموز المعارضة وإقصاء عدد من رموز المعارضة في الخارج”.

وأشار إلى وجود “تحسن كبير في الشهور الأخيرة للمعارضة الداخلية يمكن البناء عليه”.

وأكد أنه يعتقد أن “أصوات المصرين في الخارج قد تكون عاملا مهما وأساسيا، ولو أحسن المرشحون صنعا وتوجهوا لتحصيل التوكيلات من الخارج قد يكون ذلك فارقا”.

وأشار إلى أنه ينتظر “مفاجأة” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام.