العراق.. الآلاف يشيعون ضحايا حريق حفل زفاف الحمدانية (فيديو)

شارك آلاف العراقيين، صباح اليوم الأربعاء، في تشييع جثامين العشرات من ضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقتل نحو 100 شخص على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء استخدام ألعاب نارية بقاعة للأعراس في نينوى، خلال حفل زفاف مساء أمس الثلاثاء.

وعم الحزن أرجاء العراق جراء الحادث، واتشحت الشوارع بالسواد، كما عبّر كثيرون عن غضبهم من إهمال وسائل السلامة في القاعة، الذي اعتبروه سبب الكارثة.

بالصور.. التشييع الرسمي لضحايا حريق الحمدانية pic.twitter.com/2PmkggAl6A — واع (@INA__NEWS) September 27, 2023

وقال أحد الحاضرين لـ”رويترز” وهو عماد يوحنا (34 عامًا) بعد أن فرّ من الحريق “شفنا النار تعبر حتى القاعة. اللي طلعوا طلعوا. واللي ظلوا ظلوا. حتى اللي طلعوا ادمروا”.

وقال متحدث باسم صحة نينوى في تصريحات صباح اليوم للجزيرة مباشر، إن أعدادًا كبيرة لقت حتفها بعد إنقاذها من مكان الحادث، لكن الجروح كان من الصعب النجاة منها.

وهو ما أكده شاهد عيان أيضًا، إذ أكد أنه ذهب لمستشفى قريب من موقع الحادث بعد الحريق مباشرة، ورأى مشاهد مروعة “رأيت أشخاصًا يحتضرون. كنا نحاول معرفة أهلهم لكنهم في غضون 5 إلى 10 دقائق توفوا، أطفال ونساء وكبار السن”.