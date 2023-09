الهند.. الشرطة تقمع مظاهرات طلابية بعد مقتل اثنين على يد مسلحين (فيديو)

نشرت صفحات وحسابات هندية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات أظهرت مشاهد مختلفة لقمع الشرطة مظاهرات طلابية في ولاية “مانيبور” خرجت للمطالبة بالعدالة لطالبين يُزعم أنهما قُتلا على يد مسلحين في يوليو/تموز الماضي، وانتشرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وأظهر اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع داخل الهند وخارجها إصابة عدد كبير من الطلاب في بلدة “مويرانجكوم” في منطقة “إمفال” بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المظاهرات على بعد حوالي 200 متر من أمانة رئيس الوزراء.

What has become in the land of #Manipur?

Hundreds of peaceful student protesters, seeking justice for our two Meitei students brutally murdered by #Immigrants #KukiMilitants, are facing tremendous violence and persecution from the police. Both the state and central govts remain… pic.twitter.com/Br01iu28OG

— Karnataka Meitei Association (@KarnatakaMeitei) September 27, 2023