انتخابات الرئاسة في مصر.. المرشح المحتمل أحمد طنطاوي يعلق حملته لمدة 48 ساعة (فيديو)
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27/9/2023
أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة “لأهداف تنظيمية”.
وقال الطنطاوي في بث مباشر على “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، إن حصيلة ما جمعته حملته الانتخابية خلال اليومين الماضيين توكيلان اثنان فقط.
وأشار إلى أن عددا من المواطنين “تعرضوا للضرب والاعتقال عند محاولة عمل توكيلات لي في مكاتب الشهر العقاري”.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام.
المصدر : الجزيرة مباشر