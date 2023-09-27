انتخابات الرئاسة في مصر.. المرشح المحتمل أحمد طنطاوي يعلق حملته لمدة 48 ساعة (فيديو)

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة “لأهداف تنظيمية”.

وقال الطنطاوي في بث مباشر على “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، إن حصيلة ما جمعته حملته الانتخابية خلال اليومين الماضيين توكيلان اثنان فقط.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين “تعرضوا للضرب والاعتقال عند محاولة عمل توكيلات لي في مكاتب الشهر العقاري”.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام.