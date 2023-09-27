حريق قاعة الحمدانية شمالي العراق.. تضارب في أرقام الوفيات والإصابات (فيديو)

لقي العشرات في العراق، مساء أمس الثلاثاء، حتفهم نتيجة اشتعال النيران في قاعة زفاف بمحافظة نينوى شمالي البلاد، ولا تزال أعداد الوفيات والمصابين في حالة تحديث مستمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن آخر تحديث للوزارة حول أعداد الوفيات والإصابات نتيجة الزفاف، بلغ 92 حالة وفاة، و101 حالة إصابة مؤكدة، نقلوا جميعًا إلى مستشفيات في أنحاء المحافظة، فيما نقلت 35 حالة منهم إلى مشافي في إقليم كردستان العراق.

وعن اختلاف هذه الإحصائية عن ما أعلنه محافظ نينوى، الذي أعلن وفاة 114 شخصًا ونحو 200 إصابة، أكد سيف البدر في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر أن ما أعلن عنه هو رصد من قبل الوزارة المعنية بالأمر.





لكن حسب آخر تحديث لإدارة الصحة المحلية، قال بشار الجادر المتحدث باسم صحة نينوى، للجزيرة مباشر، إن عدد الوفيات حتى اللحظة بلغ 94 حالة، وبلغ عدد الإصابات 100 حالة.

ورأى الجادر أن بناء قاعة الزفاف من مواد قابلة للاشتعال أدى إلى إندلاع حريق هائل بهذا الشكل، موضحًا “حسب ما سمعنا فإن سقف قاعة الزفاف مبني من مادة قابلة للاحتراق السريع”.

وأضاف “لا نستطيع أن نحدد أسباب الوفيات، نسبة الحروق عالية، لكن لا نستطيع أن نحدد الأسباب إلا بعد تشريح للجثامين ومعرفة ما إذا كانت نتيجة الاختناق أو الحرق”.

إجراءات رسمية

من جهته، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حادث الحمدانية واتخاذ جميع إجراءات السلامة لمنع تكراره، وقال إن “ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين”.

وأصدرت وزارة الداخلية أوامر بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

وزارة الداخلية تعلن إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانيةhttps://t.co/7n4yaUrITQ

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وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته وكالة الأنباء العراقية فإن قاعة الأعراس مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة.

وأضاف البيان أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وفي حين فتحت الحكومة العراقية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد العام في عموم العراق 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية.