شاهد: اللحظات الأولى لاشتعال النيران في قاعة الأفراح بمحافظة نينوى شمالي العراق

أظهرت صور متداولة اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية.

وأظهرت الصور استخداما للألعاب النارية داخل قاعة الأفراح، ما أدى لاشتعال الأجزاء العلوية من القاعة.

وأسفر الحريق عن مقتل وإصابة المئات، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية للجزيرة مباشر إن عدد حالات الوفاة 92 حالة، بينما يتلقى 101 من المصابين العلاج في مستشفيات محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنى للجزيرة مباشر إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية بشكل كثيف.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعلان الحداد 3 أيام إثر الحادث.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن السوداني “وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى”.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إلى فتح تحقيق في حادثة الحريق.

وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى فإن “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.

وأضاف البيان أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.