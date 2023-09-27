شهود عيان يروون للجزيرة مباشر تفاصيل مأساة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية شمالي العراق (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر موقع حريق قاعة الأعراس في الحمدانية بالعراق الذي راح ضحيته أكثر من 90 شخصًا بالإضافة لعشرات الإصابات بالاحتراق بمستويات مختلفة.

وقال شاهد عيان “كنت جالسًا بجانب الباب، أثناء رقص العروسين في منتصف القاعة وإشعال ألعاب نارية حولهما، اشتعل سقف القاعة، وأصبحت تلقي باللهب علينا. منفذ واحد فقط للدخول والخروج من القاعة، ما أدى لازدحام كبير على المخرج”.

وتابع “كان هناك مخرج آخر عبر المطبخ، لكن لم يكن الحاضرون يعرفونه. عندما اندلع الحريق انقطعت الكهرباء، وحتى أيدينا لم نعد نراها”، مشيرًا إلى تأخر رجال الأطفاء عن الحضور “عندما وصلوا كان المبنى قد احترق بالكامل”، لافتًا إلى أن القاعة لم تكن تضم نوافذ بها لخروج الهواء أو للهروب.

"صارت تمطر علينا نار".. أحد الناجين من حريق قاعة الأفراح في نينوى يروي للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث#الجزيرة_مباشر | #العراق | #نينوى pic.twitter.com/SSNCffOkUD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2023

وقال شاهد آخر إنه لم يكن في موقع الحادث، لكنه ذهب إلى المستشفى القريبة بعد وقوعه، ورأي مشاهد مروعة، إذ قال “رأيت أشخاصا يحتضرون. كنا نحاول معرفة أهلهم لكنهم في غضون 5 إلى 10 دقائق توفوا، أطفال ونساء وكبار السن”.

وطالب الحكومة العراقية بفرض رقابة على قاعات الأفراح، وتحديد الأعداد التي يمكن أن تستوعبها القاعة “مثلا قاعة تستوعب 400 شخص لا يمكن أن نضع فيها ألفا”.

وأكد آخر أن القاعة لم يوجد فيها غير مَخرجيْن فقط، وأن السقف مصنوع من مادة قابلة للاحتراق، وقال إن مشافي إقليم كردستان أرسلت العديد من المواد الطبية العاجلة لمداواة الجرحى.

وتشير التحقيقات الأولية، حسب الدفاع المدني العراقي، إلى أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة.