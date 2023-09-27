طوابير أمام بنوك الطعام واحتجاجات قرب البرلمان.. طلبة فرنسا يشكون غلاء الحياة الجامعية (شاهد)

نظم طلبة فرنسيون اعتصامًا في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية وللمطالبة بوضع حد لعدم قدرتهم على إكمال الدراسة.

وشارك عدد كبير من الطلبة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية لمطالبة السلطات الرسمية بإيجاد حل للغلاء وارتفاع الأجور، خصوصا على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.

وأظهر مقطع فيديو نشره اتحاد الطلبة عبر منصة إكس، عددًا من المشاركين رافعين داخل خيامهم لافتات كتب عليها “لا أستطيع الدراسة بعدما أصبحت في الشارع”، وأخرى تندد بالوضع داخل الأحياء الجامعية

🟣 Lancement de notre enquête sur le mal-logement étudiante Aujourd’hui, les étudiant•es ont planté leurs tentes devant l’Assemblée Nationale. Peut être qu’avec ça, les macronistes se rendront enfin compte qu’il est temps d’agir et de sortir les étudiant•es de la précarité ! pic.twitter.com/aTlmpluIzB — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) September 26, 2023

رسالة إلى ماكرون

كما أعلن الاتحاد عن الشروع في تحقيق داخلي لمعرفة وضع الطلاب في ظل تردي أوضاع الدراسة في الجامعات الفرنسية وإحجام حكومة الرئيس ماكرون عن التدخل لتحسين أوضاعهم .

وقال أحد الطلاب المشاركين في المظاهرة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية “ندعوكم للقدوم ومشاهدة طلبة فرنسا يعتصمون أمام مقر الجمعية الوطنية في الشارع بعدما تعذر عليهم الحصول على سكن جامعي واضطر العديد منهم للنوم في الشارع أمام الجامعات أو في السيارات”.

وأضاف هذه هي رسالتنا لحكومة الرئيس ماكرون في ظل الزيادة الصاروخية في الطاقة والإسكان”.

Madame la Ministre @sretailleau. Devant l’Assemblée des étudiants sans abris et mal logés ont planté leur tente. Ils sont des dizaines de milliers, partout en France, que vous ignorez. Quand allez vous agir contre le sans abrisme étudiant ? Contre la précarité étudiante ? pic.twitter.com/kwZAgnSuFE — Louis Boyard (@LouisBoyard) September 26, 2023

وتابع موجها رسالته لوزيرة التعليم “سيلفي غوتايو” ماذا أنت فاعلة في هذه الوضع الصعب”آلاف الطلبة بدون مأوى وهل ما زلت مصرة على الصمت وصم آذانك أمام هذه المطالب؟”.

طوابير من أجل سلال الغذاء

ويأتي ذلك، في وقت وثّق نشطاء ومدونون، طوابير طويلة من الطلبة وهم يصطفون أمام بنوك الطعام في ليون، من أجل أخذ حصتهم من المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.

🚨MàJ🚨

En direct de la queue devant la banque alimentaire du campus de Lyon2/Lyon3 des Quais.

Le nombre de personne en précarité explose de semaine en semaine, la queue de cette semaine fait quasiment le tour de l’enceinte associative… #Inflation #Lyon #précarité pic.twitter.com/rGz8njkMGv — gochopacontent (@gochopaconten) September 26, 2023

يذكر أن فرنسا على غرار دول أوربية عديدة، تعيش فرنسا أزمات اقتصادية متلاحقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ناهيك عن السياسة التي يتبعها الرئيس الفرنسي والتي زادت المشهد الفرنسي تعقيداً.

وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون شهدت فرنسا الكثير من المطبّات والأزمات الاقتصادية، تمثّلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

كما أن نسبة التضخم بلغت 6.2%، ناهيك عن الإضرابات التي شهدتها عدّة قطاعات، والنقص الحاد في كوادر الأطباء والممرضين في قطاع الصحة، وقطاع التعليم. كما لا تزال معدلات البطالة مرتفعة عند 15.6%.