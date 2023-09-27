فلسطين تدعو إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الولايات المتحدة

الخارجية الفلسطينية: نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة دخول بلادها أسوة بالإسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان “في الوقت الذي تحدثت فيه الإدارة الأمريكية مرارًا أن هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، نتوقع من هذه الإدارة أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به، وأن توفّر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه”.

وتابعت “بمناسبة إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة نتوقع أن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها للفلسطينيين، وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطنين الفلسطينيين انسجامًا مع تعهداتها تلك”.

وأعلنت الولايات المتحدة قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة للدخول لأراضيها بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أليهاندرو مايوركس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن القرار “يكلل جهودًا استمرت عقودًا بهدف السماح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا دون الاضطرار إلى إجراء عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا للحصول على تأشيرة دخول”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمهم- أنهم يتوقعون “أن يتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.

وذكر موقع “فرانس24” أن بعض الفلسطينيين احتجوا على انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وأشاروا إلى أنها عقود من المعاملة التمييزية ضد الأمريكيين العرب والمضايقات على حدود إسرائيل.

وقامت إسرائيل بتيسير وصول الفلسطينيين الأمريكيين عبر حدودها والدخول والخروج من الضفة الغربية المحتلة في فترة تجريبية بدأت في 20 يوليو/تموز الماضي.