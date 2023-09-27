العراق.. مسؤول في وزارة الصحة يكشف أوضاع المصابين بحريق الحمدانية (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الحصيلة الرسمية والمؤقتة لضحايا الحريق الذي شهدته قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى بلغت “94 حالة وفاة و101 إصابة جراء حادث في حصيلة أولية”.

وأضاف البدر لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، أن من بين الحالات المسجّلة أشخاص إصابتهم حرجة تستوجب الاحتفاظ بهم في المستشفى في حين أن هناك مصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

وأوضح البدر بأن وزير الصحة ما زال يواصل زياراته الميدانية للضحايا والمصابين في نينوى خاصة مستشفى الحمدانية الذي يرقد فيه عدد من الأشخاص أوضعاهم خطيرة جراء الحروق.

وقال إن أغلب الإصابات التي تخضع للعلاج في المستشفيات تتعلق بحالات الحروق أو الاختناق أو نتيجة التدافع.

وشيّع أهالي نينوى في العراق، اليوم الأربعاء، ضحايا حريق قاعة الأفراح في الحمدانية. في حين أعلنت السلطات توقيف 9 أشخاص على خلفية الحادث الذي عزته إلى مخالفة قواعد السلامة.

بالصور.. التشييع الرسمي لضحايا حريق الحمدانية pic.twitter.com/2PmkggAl6A — واع (@INA__NEWS) September 27, 2023

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحِدادَ العام في عموم العراق لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا الحريق، كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة صدور تعميم بمراجعة إجراءات السلامة في المحافظات جميعها، وتشديد الرقابة على المحال كافة والقاعات العامة.

وقال إن الإدارات المحلية مسؤولة عن التقصير في مراجعة إجراءات السلامة بالمحافظات، وإن “كل من يثبت التحقيق تقصيره ستتم معاقبته وفقًا للقانون”.

وشدّد المسؤول في وزارة الصحة العراقية أنه لم يتم تسجيل أي مشكلة على مستوى الأدوية أو المستلزمات الطبية أو حتى على مستوى الكادر الطبي أو التمريضي لعلاج المصابين.

وقال إن هذه المأساة استوجبت الإعلان عن حالة استنفار طبي في المؤسسات الصحية جميعها في المحافظة، وإن الجهات المعنية جميعها استجابت للطلب وقامت بما يجب القيام به.