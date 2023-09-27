مصر.. أنصار أحمد الطنطاوي يؤكدون منعهم من تحرير توكيلات والاعتداء عليهم بالضرب (فيديو)

تداول ناشطون شهادة لمواطنين اثنين اتهما أنصار حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في البرلمان، بالتعدي عليهما ومنعهما من توثيق توكيل للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

ونشر مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، شهادة لرجل يدعى كريم وامرأة تدعى رانيا، يشتكيان فيها من تضييق وصل حد الاعتداء عليهم داخل مقر مكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي مقطع الفيديو روى أصحاب الواقعة ما جرى معهم، وقال كريم “ذهبنا لعمل توكيل بناء على إعلان اللجنة الوطنية فتح باب التوكيلات للمرشحين، واتجهنا للشهر العقاري في روض الفرج، وجدنا عددًا من المواطنين مصطفين لعمل توكيلات، وكان غالبيتهم يرتدون سترة تحمل اسم مستقبل وطن، وبدا على وجوه أغلبهم أنهم بلطجية، لكن تجاهلنا ذلك”.

وتابع “فوجئنا بأحد الأشخاص يقف على باب المبنى يسألنا على هويتنا الشخصية، ثم عن من سنقوم بعمل التوكيل، أجبنا لأحمد الطنطاوي، ورفضنا إعطائه البطاقة، 5 دقائق وفوجئنا بأن المكان حولنا امتلأ بعدد من البلطجية، وتم الاعتداء علينا”.

🛑 نوع جديد من جبروت النظام وأجهزتهم داخل مؤسسات الدولة منع عمل توكيلات للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي بالبلطجة والقانون ( حزب مستقبل وطن و موظفي الدولة ) شهاده حيه لما حدث في شهر عقاري روض الفرج ومن المواطنين من عمل توكيل للمرشح المنافس والاعتداء عليهم .#الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/M6SgOnX5xk — omar elfatairy (@OElfatairy) September 26, 2023

“لم نجد اسم الطنطاوي على السيستم”

وفي سياق متصل، عبر عدد من السياسيين والناشطين عبر حساباتهم على منصات التواصل عن استنكارهم من التضييق الذي قالوا إنهم تعرضوا له خلال محاولتهم تحرير توكيلات لأحمد الطنطاوي، داخل أفرع الشهر العقاري التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

واشتكى البعض من تعرضهم للاعتداء والتهديد من قبل بعض الأشخاص المحسوبين على أحد الأحزاب المؤيدة للنظام.

وكتب السياسي المصري يحيى القزاز عبر حسابه على منصة إكس “لا نستطيع عمل توكيل لأحمد طنطاوى، فوجئت بمكاتب معينة تقوم بعمل التوكيلات ولها روابط الكترونية يمكن الحجز من خلالها، لم أفلح حتى الآن في الدخول إليها! ما المقصود بهذا؟! هل هو عطل أم تزوير أم التعقيد لضياع الوقت؟ أفكر في مخاطبة الأمم المتحدة لترى ما يحدث”.

لا نستطيع عمل توكيل لاحمد طنطاوى.

فوجئت بمكاتب معينة تقوم بعمل التوكيلات ولها روابط الكترونية (مواقع) يمكن الحجز من خلالها. لم أفلح حتى الآن فى الدخول اليها!

ما المقصود بهذا؟! هل هو عطل أم تزوير أم التعقيد لضياع الوقت؟ أفكر فى مخاطبة الأمم المتحدة لترى مايحدث #المقاومة_هى_الحل https://t.co/suBVAYqZi0 — Yahia El kazzaz (@KazzazYahia) September 26, 2023

وقال السياسي المصري مجدي حمدان، عبر حسابه على منصة إكس “حملة أحمد طنطاوي فوجئوا أن التوكيلات فتحت وذهبوا لعمل توكيلات فلم يجدوا اسم أحمد طنطاوي علي سيستم توكيلات الشهر العقاري والأسماء الموجودة عبد الفتاح خليل السيسي، عبد السند يمامة، حازم عمر، بس خلاص”.

حملة احمد طنطاوي

فوجئوا أن التوكيلات فتحت وذهبوا لعمل توكيلات

فلم يجدوا أسم أحمد طنطاوي علي سيستم توكيلات الشهر العقاري

والاسماء الموجودة

عبد الفتاح خليل السيسي

عبد السند يمامة

حازم عمر

بس خلاص — magdy hemdan (الشهيرب جمال حمدان) (@magdy_mousaa) September 25, 2023

من جانبها، كشفت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المعتقلين من أعضاء حملة الطنطاوي إلى 73 فرد من بينهم 4 محامين في إطار حملة اعتقالات يقودها الأمن الوطني ضد أنصار المرشح.

تعليق مؤقت للحملة

وتجاوبًا مع الأزمة، قرر أحمد الطنطاوي، أمس، تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة، وقال في بث مباشر على فيسبوك، إن حصيلة ما جمعته حملته الانتخابية خلال اليومين الماضيين توكيلان اثنان فقط.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين “تعرضوا للضرب والاعتقال عند محاولة عمل توكيلات لي في مكاتب الشهر العقاري”.





وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام.