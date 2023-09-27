سياسة

“من نشر الشعارات الشيطانية إلى الإسلام”.. صانع محتوى تركي يثير ضجة ويعلن “توبته” ويؤدي العمرة (فيديو)

صانع المحتوى التركي الشهير إيفه بيجان (انستغرام)
27/9/2023

تفاعل رواد مواقع التواصل مع إعلان صانع المحتوى التركي الشهير إيفه بيجان، والمعروف بعدائه الشديد للإسلام وبنشره لمحتويات بشعارات شيطانية عن “توبته”.

ونشر بيجان مقاطع فيديو من الحرم المكي، فيما أعرب معلقون عن دعمهم له، متمنين أن يكون قد اتخذ القرار عن قناعة، وَفق تعليقاتهم.

ويطلق صانع المحتوى بيجان (18 عاما) على نفسه لقب “زبانية”، وكان قد اشتهر في وقت سابق بسبب مقطع فيديو قال فيه إنه “يبلغ من العمر 456 عاما، وأنه كان شيطانا وقد اتخذ حصان وحيد القرن إلها له”.

وظهر صانع المحتوى في مقطع فيديو نشرته منصة محليةٌ وشاركه على حسابه على تيك توك وهو يردد الشهادتين، كما أظهر مقطع الفيديو قيامه بتغيير لون شعره إلى الأسود بعد أن اشتهر بالشعر الوردي.

وأظهر التسجيل بيجان وهو ينزع أقراطا قام بتثبيتها على فمه.

ويوثق الفيديو لحظات أدائه مناسك العمرة مرددا “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك” مرتديا لباس العمرة الأبيض.

وتصدر الحديث عن بيجان منصات التواصل الاجتماعي التركي، حيث علق الصحفي جوكهان كهرمان على مظهر صانع المحتوى الجديد قائلا “الإسلام يجعل الناس أجمل، إن الإسلام قادرٌ على صناعة أشخاص جدد”.

وعلقت هوليا يورت المتخصصة في اللغة والأدب على توبة صانع المحتوى قائلةً “الله هو الذي يغير القلوب ويحكم القلوب، ويديرها ويضعها فيما يريد أسأل الله أم توك توبته دائمة”.

وعلقت المدونة أوزلم كرس “أرجو أن يعيش الإسلام بمعانيه الحقيقية، وألا يكون قد فعل ذلك لأجل الشهرة”.

فيما كتبت الناشطة باشاك يلدرم تعليقاً على الخبر الآية رقم 56 من سورة القصص، التي قال الله تعالى فيها “إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”.

المصدر : الجزيرة مباشر