“من نشر الشعارات الشيطانية إلى الإسلام”.. صانع محتوى تركي يثير ضجة ويعلن “توبته” ويؤدي العمرة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع إعلان صانع المحتوى التركي الشهير إيفه بيجان، والمعروف بعدائه الشديد للإسلام وبنشره لمحتويات بشعارات شيطانية عن “توبته”.

ونشر بيجان مقاطع فيديو من الحرم المكي، فيما أعرب معلقون عن دعمهم له، متمنين أن يكون قد اتخذ القرار عن قناعة، وَفق تعليقاتهم.

ويطلق صانع المحتوى بيجان (18 عاما) على نفسه لقب “زبانية”، وكان قد اشتهر في وقت سابق بسبب مقطع فيديو قال فيه إنه “يبلغ من العمر 456 عاما، وأنه كان شيطانا وقد اتخذ حصان وحيد القرن إلها له”.

وظهر صانع المحتوى في مقطع فيديو نشرته منصة محليةٌ وشاركه على حسابه على تيك توك وهو يردد الشهادتين، كما أظهر مقطع الفيديو قيامه بتغيير لون شعره إلى الأسود بعد أن اشتهر بالشعر الوردي.

وأظهر التسجيل بيجان وهو ينزع أقراطا قام بتثبيتها على فمه.

ويوثق الفيديو لحظات أدائه مناسك العمرة مرددا “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك” مرتديا لباس العمرة الأبيض.

وتصدر الحديث عن بيجان منصات التواصل الاجتماعي التركي، حيث علق الصحفي جوكهان كهرمان على مظهر صانع المحتوى الجديد قائلا “الإسلام يجعل الناس أجمل، إن الإسلام قادرٌ على صناعة أشخاص جدد”.

'Zebani' lakaplı,

Satanist Efe Beycan

Şehadet getirerek,

Müslüman oldu İslam insanı güzelleştiriyor.

Yepyeni bir insan yapıyor. pic.twitter.com/EW3H0y3RRe — Gökhan Kahraman (@GkhnKhrmann) September 25, 2023

وعلقت هوليا يورت المتخصصة في اللغة والأدب على توبة صانع المحتوى قائلةً “الله هو الذي يغير القلوب ويحكم القلوب، ويديرها ويضعها فيما يريد أسأل الله أم توك توبته دائمة”.

Satanist olduğunu söyleyen Zebani ( Efe ) isimli Youtuber ve Tiktok ünlüsü umreye giderek tövbe etti. Allah, kalpleri değiştiren ve kalplere hükmeden, evirip çevirip dilediği hale sokandır. Daim olsun…#BiontechTürkiyeDavası #MevlidKandili Lahmacun Hamsi Türk Hava Yolları pic.twitter.com/eFTKnaACAP — ℋ𝓊̈𝓁𝓎𝒶 𝒴𝓊𝓇𝓉 (@hulya_yrt) September 25, 2023

وعلقت المدونة أوزلم كرس “أرجو أن يعيش الإسلام بمعانيه الحقيقية، وألا يكون قد فعل ذلك لأجل الشهرة”.

Zebani lakaplı Satanist Efe Beycan, şehadet getirerek Müslüman oldu. İnşallah gerçek manada yaşar şov için değildir. Muhammed Yakut Ankara Valiliği

Fulya Devlet Bahçeli Özlem

Ankara'da TÜBİTAK Ali Koç Arif

Cem Adrian Sinan Engin İlham Aliyev pic.twitter.com/wzVWHufBz1 — öz.Lm (@OzlemKrs) September 25, 2023

فيما كتبت الناشطة باشاك يلدرم تعليقاً على الخبر الآية رقم 56 من سورة القصص، التي قال الله تعالى فيها “إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”.

Zebani lakaplı Efe Beycan,şehadet getirerek Müslüman oldu. “Allah dilediğini hidayete eriştirir.O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir." (Kasas,56) —

Muhammed Yakut Türk Hava Yolları Dilan Polat Fulya İstifa Cumhurbaşkanı Erdoğan #pazartesi Gıda Dedektifi Ece Ronay pic.twitter.com/thPMvngBuD — Başak Yıldırım (@withbasak) September 25, 2023