5 قتلى فلسطينيين بينهم قاصران في جريمة إطلاق نار جديدة داخل أراضي 48

قُتل 181 شخصا منذ مطلع العام الحالي، بينهم 13 امرأة

قُتل 5 فلسطينيين في جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل داخل أراضي 48 المسمّاة (الخط الأخضر)، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع (عرب 48)، بأن 5 أشخاص (3 رجال وامرأتين) في الثلاثينيات من العمر، قُتلوا بعد تعرضهم لإصابات بالغة الخطورة، وأصيب آخر (49 عامًا) بجروح، ونُقل بسيارة “العناية المكثفة” إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وأخرى إسرائيلية أن من بين القتلى شقيقين قاصرين.

وتشهد جرائم القتل المتصاعدة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، مقتل 181 شخصًا منذ مطلع العام الحالي، بينهم 13 امرأة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، موضحة أن “عدد القتلى جراء الجريمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عقود”.

مجزرة في قرية بسمة طبعون شمالي البلاد، ضحيتها 3 رجال وامرأتان في أخر جريمة قتل جراء إطلاق النار في المجتمع العربي pic.twitter.com/X7cWzbOg5w — مكان الأخبار (@News_Makan) September 27, 2023

وفي عام 2021، كشف تحقيق لبرنامج (ما خفي أعظم) -الذي يُبَثّ على قناة الجزيرة- وثائق وشهادات وتفاصيل حصرية عُرضت للمرة الأولى عن ملف العنف والجريمة المنظمة داخل منطقة الخط الأخضر، وهو اسم يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967.

ويتهم عرب في إسرائيل، بينهم نواب بالكنيست (البرلمان)، الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ملاحقة العصابات المنظمة، وغض الطرف عن انتشار السلاح غير المرخص.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول دخل عدد من الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 (الخط الأخضر) إضرابًا عامًا، للتنديد بتفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وتقاعس الاحتلال الإسرائيلي عن ضبط الأمن.