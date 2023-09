الهند.. غضب عارم إثر ضرب مسلم معاق ذهنيا حتى الموت لتناوله “موزة مقدّسة” (شاهد)

لقي شاب مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه بعدما تعرض للضرب المبرح والوحشيّ من قِبَل من أُشير إليهم على أنهم “أشخاص مجهولون”، وذلك لمزاعم الاشتباه في قيامه بالسرقة من طبق طعام هندوسي مقدّس.

ووثّقت مقاطع مصورة ومتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الحادثة المروعة التي وقعت بحق الشاب إسرار أحمد (26 عامًا)، الذي يعاني من إعاقة عقلية، في مدينة دلهي يوم الثلاثاء الماضي.

A 26-year-old Muslim youth named Isaar Ahmed was beaten to death by a Hindu mob in Sunder Nagri under the Nandnagari police station in north-east Delhi on Tuesday. He was tied to a pole and beaten with sticks and belts to the point of death.

This youth had come to participate in… pic.twitter.com/oPUu2qlCcR

