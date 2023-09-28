سياسة|الهند

الهند.. غضب عارم إثر ضرب مسلم معاق ذهنيا حتى الموت لتناوله “موزة مقدّسة” (شاهد)

ظهر إسرار في الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع وهو مقيدٌ بالكامل على عمود، في حين تناوب المعتدون على ضربه

والد الضحية المسلم أحمد إسرار يؤكد أن ابنه توفي جراء التعذيب من قبل متطرفين هندوس (مواقع التواصل)
28/9/2023-|آخر تحديث: 28/9/202307:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي شاب مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه بعدما تعرض للضرب المبرح والوحشيّ من قِبَل من أُشير إليهم على أنهم “أشخاص مجهولون”، وذلك لمزاعم الاشتباه في قيامه بالسرقة من طبق طعام هندوسي مقدّس.

ووثّقت مقاطع مصورة ومتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الحادثة المروعة التي وقعت بحق الشاب إسرار أحمد (26 عامًا)، الذي يعاني من إعاقة عقلية، في مدينة دلهي يوم الثلاثاء الماضي.

مقيّد في عمود

وظهر إسرار في “الفيديوهات” التي تم تداولها على نطاق واسع وهو مقيد بالكامل على عمود، في حين تناوب المعتدون على ضربه بالعصيّ والأحزمة، ملحقين بجسده إصابات خطيرة.

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، فقد تعرّف أحد جيران إسرار عليه وأعاده إلى منزل عائلته مساءً، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تنقله عائلته إلى المستشفى.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن التهمة التي كلّفت الشاب المسلم حياته، هي تناوله موزة من طبقٍ يعدّه الهندوس قربانًا لأحد آلهتهم في المعابد، ويطلق عليه اسم “براسادا”. في حين أكدت جهات صحفية هندية أن المعتدين هم من طائفة الهندوس.

وأوضح متحدث باسم شرطة دلهي، في تصريحات لوسائل إعلامية، أنه لا وجود لخلفية طائفية للجريمة، وقال إن إسرار تعرض للضرب من قبل عدد من الأشخاص ظنًا منهم أنه كان لصًا حينما لم يتمكن من الإجابة عن أسئلتهم بعدما أمسكوا به واستجوبوه.

وأضاف أنهم اعتقلوا 7 من الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة القتل، وأن التحقيقات جارية للتعرف إلى باقي المتورطين، كما تم نشر عدد من رجال الشرطة في المنطقة تحسبًا لأي تطورات.

العدالة لـ”إسرار أحمد”

وعبر منصات التواصل الاجتماعي انتشر وسم “العدالة لإسرار أحمد” (#JusticeForIsrarAhmed)، حيث طالب ناشطون ومتفاعلون بتحقيق العدالة لروح الشاب المسلم، واستنكروا ما يتعرض له أفراد الأقلية المسلمة في البلاد من اضطهادات مستمرة.

وكتب السياسي الهندي الشيخ صدّيق “إلى أين تتجه البلاد؟ تعرض شاب مسلم مريض عقليًا للضرب حتى الموت لأنه تناول من طبق براسادا. العدالة لإسرار أحمد”.

ودوّنت الناشطة أمينة “أكرر مرارًا وتكرارًا، إن أيديولوجية الهندوتفا هي عدو ليس فقط للأمة، بل للإنسانية، وللجنس البشري بأكمله”.

وكتب أحد المتفاعلين “قُتل لأنه أكل من براسادا ولأنه كان مسلمًا! على الهندوس أن يفكّروا مليًا في سيطرة الحمقى على الدين وعلى المجتمع أيضًا. عليهم أن ينقذوا أنفسهم من هؤلاء المشاغبين. أم هل نقبل حقيقة أن المجتمع الهندوسي قد استسلم أمامهم؟”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل