انتخابات الرئاسة المصرية.. محللون للجزيرة مباشر: نأمل منح المرشحين المحتملين فرصا متساوية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، الكاتب والمحلل السياسي، إنه كان يتمنى أن يجد جميع المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية فرصا متساوية، خاصة في المراحل الأولى.

وأضاف الشوبكي في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أن “جزءًا من الشعب المصري يؤيد الرئيس المصري ويرى أنه مخلص وعليه أن يستكمل ما بدأه من مشاريع البنية التحتية وأنه يقف حجر عثرة أمام قوى التطرف والإرهاب”.

واستدرك “لكن هناك رؤى وتيارات أخرى تتعلق برؤية للأولويات الاقتصادية، وطبيعة المشاريع التي يجب أن تركز عليها، بالإضافة إلى الإصلاح السياسي والحريات وقضايا الحبس الاحتياطي”.

وأضاف أن “الانتخابات كانت فرصة لفتح نقاش حول هذا بعيدًا عن مسألة المنع أو التضييق على مرشح محتمل، خاصة أن التضييق يعود بنا لمشاهد متكررة في معظم انتخابات الرئاسة”.

من جهته قال طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، للمسائية إنه فوجئ بما حدث: “أنا شخصيًّا أصبت بالإحباط، خاصة من تهديد البسطاء لعمل توكيلات لمرشح معين”.

وأضاف أنه “يرى جمهورية جديدة بعد حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “السيطرة على كل وسائل الانتخابات ستؤدي إلى نتائج كارثية”، على حد وصفه.

وقال المحامي محمود عطية للمسائية إن أي تضييق على المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة يخل بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها استقبال الشكاوى حول مثل هذه التجاوزات.

وأعلن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة بسبب ما وصفه بأنه “مضايقات أمنية متزايدة تستهدف حملته”.